Как мы изобрели мир (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

2012, How We Invented the World 3 серии
Документальный12+
О сериале
Этот сериал не только знакомит с историей знаковых изобретений прошлого века, но и рассказывает о последних достижениях в области технологий будущего. Не так давно сотовые телефоны и «черные ящики» казались фантастикой. А сегодня ученые рассуждают о пистолетах, проверяющих ДНК перед выстрелом, о прозрачных самолетах, летающих без жидкого топлива… Добро пожаловать в будущее!
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
Рейтинг
7.8 IMDb