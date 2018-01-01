Wink
Изумрудный город (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

8.02017, Emerald City 10 серий
Фэнтези, Приключения18+

О сериале

В мгновение ока торнадо уносит 20-летнюю Дороти Гейл и полицейскую собаку в мир, далекий от нашего — мистическую землю, охваченную кровавой войной между конкурирующими королевствами, в страну Оз. Дороти попадает в этот опасный мир и раскрывает свою истинную судьбу.

Страна
США
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

