Изумрудный город (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

В мгновение ока торнадо уносит 20-летнюю Дороти Гейл и полицейскую собаку в мир, далекий от нашего — мистическую землю, охваченную кровавой войной между конкурирующими королевствами, в страну Оз. Дороти попадает в этот опасный мир и раскрывает свою истинную судьбу.

