WinkСериалыИзмерение 4041-й сезон
Измерение 404 (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
6.92017, Dimension 404 6 серий
Ужасы, Мелодрама18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Сборник телеисторий расскажет о странностях, необычных и откровенно фантастических вещах, происходящих с людьми на просторах сети.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Ужасы, Приключения, Драма, Мелодрама, Детектив
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb
- МАРежиссёр
Мэттью
Арнольд
- ДДРежиссёр
Десмонд
Долли
- ФВРежиссёр
Фредди
Вонг
- ДБРежиссёр
Дэйв
Бойл
- Актёр
Марк
Хэмилл
- СХАктриса
Сара
Хайленд
- КВАктриса
Констанс
Ву
- ЛИАктриса
Лоренца
Иззо
- ЭРАктриса
Эшли
Рикардс
- РЛАктёр
Райан
Ли
- РБАктёр
Роберт
Бакли
- Актёр
Уткарш
Амбудкар
- МЛАктёр
Мэтт
Лауриа
- ДЭСценарист
Джейк
Эндрюс
- УКСценарист
Уилл
Кампос
- ДДСценарист
Десмонд
Долли
- ААПродюсер
Ашим
Ахуджа
- УКПродюсер
Уилл
Кампос
- ДДПродюсер
Десмонд
Долли
- ОСХудожница
Отем
Стид
- ФКМонтажёр
Федерико
Конфорти
- ДСОператор
Джон
Сэлмон