Изгои
1-й сезон

Изгои (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

2016, Outsiders 13 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Высоко в горах Аппалачи ведет уединенную жизнь клан Фарреллов. Семейство следует собственным законам и оберегает свою самобытность от внешнего мира. Когда на территорию Фарреллов покушается крупная корпорация, они решают отстоять родные земли любыми, даже самыми жестокими, методами.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.4 IMDb

