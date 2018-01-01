Из Сибири с любовью (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Москвичка отправляется в Сибирь вслед за мужем. Романтическая комедия о поиске свободы. Настя — избалованная девушка, которая встречается с московским мажором Никитой Басовым и мечтает выйти за него замуж. Вениамин Маркович, крупный бизнесмен, хочет найти для внучки достойного и состоятельного жениха, но своенравная Настя отвергает все его предложения. После расставания с Никитой девушка едва не попадает под машину — от аварии ее спасает случайный прохожий Степан. Желая освободиться от влияния властного деда, Настя выходит замуж за Степу и уезжает за ним в деревню. Оставайтесь с Wink, чтобы смотреть сериал «Из Сибири с любовью», — все серии доступны на нашем видеосервисе в хорошем качестве и без рекламы!

