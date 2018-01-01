WinkДетямИз Сибири с любовью1-й сезон
Из Сибири с любовью (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
2016, Из Сибири с любовью. Сезон 1
Комедия12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Москвичка отправляется в Сибирь вслед за мужем. Романтическая комедия о поиске свободы. Настя — избалованная девушка, которая встречается с московским мажором Никитой Басовым и мечтает выйти за него замуж. Вениамин Маркович, крупный бизнесмен, хочет найти для внучки достойного и состоятельного жениха, но своенравная Настя отвергает все его предложения. После расставания с Никитой девушка едва не попадает под машину — от аварии ее спасает случайный прохожий Степан. Желая освободиться от влияния властного деда, Настя выходит замуж за Степу и уезжает за ним в деревню.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
- Режиссёр
Мария
Маханько
- АДАктриса
Антонина
Дивина
- ВГАктёр
Владимир
Гориславец
- Актёр
Валерий
Баринов
- Актриса
Евгения
Бордзиловская
- ДБАктёр
Дмитрий
Блажко
- МРАктриса
Мария
Рассказова
- НКАктриса
Наталья
Качалова
- ГШАктёр
Григорий
Шевчук
- ИЧАктриса
Ирина
Чипиженко
- Актриса
Светлана
Иозефий
- ЯРСценарист
Яна
Романенко
- Продюсер
Антон
Прокопович
- ЕБПродюсер
Екатерина
Бендерина
- ИМХудожник
Игорь
Морозов
- АПОператор
Александр
Пушкин