Истории о нас (сериал, 2021) сезон 3 смотреть онлайн

Первый опыт телеканала HISTORY по созданию локального российского контента. Премьера состоялась в 2018 году, а в марте 2020-го вышел 2-й сезон. Эпизоды представляют разные фрагменты истории: от зарождения наскальной живописи до становления реалистичной компьютерной графики. В центре документальных фильмов — россияне, чьи необычные профессии и увлечения связаны с сохранением исторического наследия.

