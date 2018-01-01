Истерзанная (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн

WinkСериалыИстерзанная2-й сезон
2018, Sen Anlat Karadeniz
Драма16+
О сериале
Убегая от домашнего насилия, женщина находит любовь всей своей жизни. Турецкая мелодрама о нелегком пути к счастью. Совсем юная Нефес выходит замуж за нелюбимого человека, выбранного ее родителями. В первый же вечер после свадьбы жестокий супруг избивает и насилует свою жену, и даже рождение сына не спасает Нефес от издевательств. Спустя шесть лет девушка находит в себе силы сбежать от домашнего тирана, спрятавшись в машине бизнесмена Тахира, что становится началом их непростой истории. Удастся ли молодым людям преодолеть все испытания и обрести счастье, узнаете на Wink — турецкий сериал «Истерзанная» доступен онлайн в хорошем качестве на нашем видеосервисе прямо сейчас!
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ЮОРежиссёр
Юсуф
Омер Синав
- ЭКРежиссёр
Эмре
Кабакушак
- УТАктёр
Улаш
Туна Астепе
- ИХАктриса
Ирэм
Хэльваджиолу
- СТАктёр
Синан
Тузджу
- ОГАктриса
Оикю
Гюрман
- СГАктёр
Саит
Генай
- НДАктриса
Нурсим
Демир
- ДКАктёр
Джем
Кенар
- ХОАктёр
Хильми
Озчелик
- НКАктриса
Налан
Куручим
- ФААктёр
Фуркан
Аксой
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина