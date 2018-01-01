Истерзанная (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн

Убегая от домашнего насилия, женщина находит любовь всей своей жизни. Турецкая мелодрама о нелегком пути к счастью. Совсем юная Нефес выходит замуж за нелюбимого человека, выбранного ее родителями. В первый же вечер после свадьбы жестокий супруг избивает и насилует свою жену, и даже рождение сына не спасает Нефес от издевательств. Спустя шесть лет девушка находит в себе силы сбежать от домашнего тирана, спрятавшись в машине бизнесмена Тахира, что становится началом их непростой истории. Удастся ли молодым людям преодолеть все испытания и обрести счастье, узнаете на Wink — турецкий сериал «Истерзанная» доступен онлайн в хорошем качестве на нашем видеосервисе прямо сейчас!

