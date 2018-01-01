Ищу тебя (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
2019, Ищу тебя. Сезон 1
Мелодрама16+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Вдохновляющая мелодрама о том, как начать новую жизнь после внезапной гибели родителей и предательства жениха. У Саши Рудаковой счастливая жизнь и любящая семья, но внезапно все рушится: в страшном пожаре погибают ее родители. Единственным близким человеком для нее становится жених, но и он оставляет девушку, опасаясь, что связь с ней негативно отразится на его карьере. Саше приходится столкнуться с одиночеством, но на этот раз она решает идти вперед несмотря ни на что. Судьба дарит девушке шанс, но пережитый горький опыт мешает ей снова довериться мужчине. Оставайтесь вместе с Wink, чтобы смотреть сериал «Ищу тебя», — все серии доступны онлайн в хорошем качестве на нашем видеосервисе!
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
- Режиссёр
Виктор
Конисевич
- Актриса
Ольга
Веникова
- КДАктёр
Кирилл
Дыцевич
- Актёр
Александр
Тютин
- Актриса
Анна
Ардова
- ВГАктриса
Валерия
Гуляева
- ДМАктёр
Дмитрий
Малашенко
- АФАктёр
Анатоль
Фон-Филандра
- ТШАктриса
Татьяна
Шелига
- АЗАктёр
Анатолий
Зиновенко
- Актёр
Виктор
Конисевич
- ЕЛСценарист
Елена
Левина
- Продюсер
Валентин
Опалев
- СКПродюсер
Светлана
Карван