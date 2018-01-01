Ищу тебя (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Вдохновляющая мелодрама о том, как начать новую жизнь после внезапной гибели родителей и предательства жениха. У Саши Рудаковой счастливая жизнь и любящая семья, но внезапно все рушится: в страшном пожаре погибают ее родители. Единственным близким человеком для нее становится жених, но и он оставляет девушку, опасаясь, что связь с ней негативно отразится на его карьере. Саше приходится столкнуться с одиночеством, но на этот раз она решает идти вперед несмотря ни на что. Судьба дарит девушке шанс, но пережитый горький опыт мешает ей снова довериться мужчине. Оставайтесь вместе с Wink, чтобы смотреть сериал «Ищу тебя», — все серии доступны онлайн в хорошем качестве на нашем видеосервисе!

