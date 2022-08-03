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Ищу тебя
1-й сезон

Ищу тебя (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

2010, Ищу тебя. Сезон 1 2 серии
Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Влюбленные Роман и Берта отправляются отдыхать на дачу с друзьями. Бурное веселье молодых людей неожиданно приводит к трагическому финалу: подвыпивший Роман проигрывает свою возлюбленную в карты другу пытаясь защитить себя и отбиться от Сергея, Берта неумышленно убивает его…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ищу тебя»