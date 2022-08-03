Ищу тебя (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн
2010, Ищу тебя. Сезон 1 2 серии
Мелодрама18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Влюбленные Роман и Берта отправляются отдыхать на дачу с друзьями. Бурное веселье молодых людей неожиданно приводит к трагическому финалу: подвыпивший Роман проигрывает свою возлюбленную в карты другу пытаясь защитить себя и отбиться от Сергея, Берта неумышленно убивает его…
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- МВРежиссёр
Михаил
Вайнберг
- Актёр
Кирилл
Плетнёв
- ЛМАктриса
Лидия
Милюзина
- Актёр
Станислав
Бондаренко
- Актриса
Лянка
Грыу
- ПСАктриса
Полина
Сыркина
- ОСАктриса
Олеся
Сушко
- ЕДАктриса
Елена
Дубровская
- ОСАктриса
Ольга
Скворцова
- АШАктриса
Анна
Шикуть
- СРАктёр
Сергей
Руденя
- АГСценарист
Альжбета
Горицвет
- ИНПродюсер
Илья
Неретин
- ДППродюсер
Денис
Петушков
- Продюсер
Максим
Коропцов
- ЕКПродюсер
Елена
Кожанова
- ВГХудожник
Виталий
Глазко
- АОМонтажёр
Андрей
Осадчий
- СБОператор
Сергей
Бледнов
- ДДКомпозитор
Дмитрий
Даньков