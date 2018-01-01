Исчезновения и убийства в Атланте: Пропавшие дети (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
Рассказ о похищениях и убийствах детей в Атланте в период с 1979 по 1981 год. Раскрыто было только два дела, остальные же долго время оставались в тени. Самое время поднять архивы и не только восстановить справедливость для семей пострадавших, но и понять, какое влияние эти жуткие события оказали на страну, и что они могут сказать о состоянии нации.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb