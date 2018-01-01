Ирма Веп (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
6.82022, Irma Vep 8 серий
Драма, Комедия18+
О сериале
Тв-адаптация одноименного фильма Оливье Ассайаса, для которой режиссер сам написал и поставил все эпизоды. В центре истории – съемки ремейка немого сериала Луи Фейада «Вампиры». Главная звезда проекта, голливудская актриса Мира, переживает личностный кризис, что отражается на рабочем процессе. К тому же, у нее складываются напряженные отношения с эксцентричным режиссером. Она всe больше погружается в работу и постепенно теряет связь с реальным миром.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Оливье
Ассайас
- Актриса
Алисия
Викандер
- ВМАктёр
Венсан
Макен
- НХАктриса
Нора
Хамзави
- АРАктёр
Антуан
Райнарц
- ДРАктёр
Девон
Росс
- ЖБАктриса
Жанна
Балибар
- Актёр
Венсан
Лакост
- АДАктёр
Алекс
Деска
- Актёр
Ларс
Айдингер
- ИЖАктёр
Ипполит
Жирардо
- Сценарист
Оливье
Ассайас
- ДАПродюсер
Джесс
Андерсон
- Продюсер
Оливье
Ассайас
- ФЛХудожник
Франсуа-Рено
Лабарт
- ЮДХудожник
Юрген
Дёринг
- СЖМонтажёр
Саймон
Жаке
- ФГМонтажёр
Франсуа
Гедижье
- ЙЛОператор
Йорик
Ле Со
- ДЛОператор
Дени
Ленуар
- ТМКомпозитор
Тёрстон
Мур