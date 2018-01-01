Ирма Веп (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Тв-адаптация одноименного фильма Оливье Ассайаса, для которой режиссер сам написал и поставил все эпизоды. В центре истории – съемки ремейка немого сериала Луи Фейада «Вампиры». Главная звезда проекта, голливудская актриса Мира, переживает личностный кризис, что отражается на рабочем процессе. К тому же, у нее складываются напряженные отношения с эксцентричным режиссером. Она всe больше погружается в работу и постепенно теряет связь с реальным миром.

