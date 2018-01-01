Wink
Сериалы
Ирма Веп
1-й сезон

Ирма Веп (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

6.82022, Irma Vep 8 серий
Драма, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Тв-адаптация одноименного фильма Оливье Ассайаса, для которой режиссер сам написал и поставил все эпизоды. В центре истории – съемки ремейка немого сериала Луи Фейада «Вампиры». Главная звезда проекта, голливудская актриса Мира, переживает личностный кризис, что отражается на рабочем процессе. К тому же, у нее складываются напряженные отношения с эксцентричным режиссером. Она всe больше погружается в работу и постепенно теряет связь с реальным миром.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ирма Веп»