Индустрия (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Днем они составляют финансовые отчеты и строят интриги против коллег, а вечером отправляются в мир запретных удовольствий. Это — сериал «Индустрия», 1 сезон которого познакомит зрителя с главными героями, финансистами банка «Пирпойнт».



Вчерашние выпускники колледжа, стремясь стать частью инвестиционного банка, принимаются за работу. Все они хотят устроить свою карьеру, и ради этого готовы пожертвовать многим. Кто-то с головой уходит в работу, чтобы пережить разочарование в личной жизни, а кто-то готов на более радикальные и бесчестные меры. Юным финансистам придется здорово потрудиться, поскольку близится день сокращений — становится ясно, что на своих местах останутся не все…



