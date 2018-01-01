Индустрия (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Днем они составляют финансовые отчеты и строят интриги против коллег, а вечером отправляются в мир запретных удовольствий. Это — сериал «Индустрия», 1 сезон которого познакомит зрителя с главными героями, финансистами банка «Пирпойнт».
Вчерашние выпускники колледжа, стремясь стать частью инвестиционного банка, принимаются за работу. Все они хотят устроить свою карьеру, и ради этого готовы пожертвовать многим. Кто-то с головой уходит в работу, чтобы пережить разочарование в личной жизни, а кто-то готов на более радикальные и бесчестные меры. Юным финансистам придется здорово потрудиться, поскольку близится день сокращений — становится ясно, что на своих местах останутся не все…
СтранаСША, Великобритания
ЖанрДрама
Рейтинг
- ИЭРежиссёр
Изабелла
Эклёф
- Режиссёр
Тиндж
Кришнан
- ЭЛРежиссёр
Эд
Лилли
- МААктриса
Мариса
Абела
- МХАктриса
Майхала
Херролд
- ГЛАктёр
Гарри
Лоути
- КЛАктёр
Кен
Люн
- ДДАктёр
Дэвид
Джонссон Фрэй
- КМАктёр
Конор
Макнил
- КДАктриса
Килин
Данн
- СПАктриса
Сара
Пэриш
- ФМАктриса
Фрейя
Мавор
- МДСценарист
Мики
Даун
- МДПродюсер
Мики
Даун
- ЛМПродюсер
Лачлан
МакКиннон
- ДРХудожник
Доминик
Робертс