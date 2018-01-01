Илья Брижак / 1А (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

Привет, меня зовут Илья Брижак, в 34 года мне с женой и сыном пришлось переехать из Оренбурга в Турцию и теперь живу в Алании, провинция Анталья. На канале я рассказываю обо всем, что связано с Турцией: подробности о жизни на Средиземноморье, как переехать в Турцию, делаю обзоры турецких магазинов и недвижимости, рассказываю о городах и различиях в турецком менталитете и культуре. Стараюсь делать все не просто интересно, но и познавательно, чтобы вы узнавали для себя что-то новое.

