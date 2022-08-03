WinkСериалыИх было десять1-й сезон
Их было десять (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
8.12020, Ils étaient dix 6 серий
Триллер18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Создатель «Мучениц» Паскаль Ложье представляет захватывающий мини-сериал по мотивам знаменитого романа Агаты Кристи. 5 мужчин и 5 женщин заселяются в отель на тропическом острове и вскоре понимают, что пригласили их туда вовсе не по причинам заявленным первоначально. Это ловушка, где героям предстоит ответить за грехи своего прошлого.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Паскаль
Ложье
- СЛАктёр
Самюэль
Ле Бьян
- ГдАктёр
Гийом
де Тонкедек
- МДАктриса
Марианн
Деникур
- РБАктриса
Роман
Боринже
- ПМАктёр
Патрик
Милле
- МААктриса
Матильда
Анна Ингрид Лутс
- МААктриса
Манон
Азем
- НЛАктёр
Нассим
Льес
- ССАктёр
Сами
Сегир
- ИКАктриса
Изабель
Канделье
- БДСценарист
Бруно
Дега
- ЖЛСценарист
Жанна
Ле Гийю
- АКСценарист
Агата
Кристи
- ДППродюсер
Джеймс
Причард
- ВСОператор
Виржини
Сен-Мартен