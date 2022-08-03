Wink
Их было десять
1-й сезон

Их было десять (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

8.12020, Ils étaient dix 6 серий
Триллер18+

О сериале

Создатель «Мучениц» Паскаль Ложье представляет захватывающий мини-сериал по мотивам знаменитого романа Агаты Кристи. 5 мужчин и 5 женщин заселяются в отель на тропическом острове и вскоре понимают, что пригласили их туда вовсе не по причинам заявленным первоначально. Это ловушка, где героям предстоит ответить за грехи своего прошлого.

Страна
Франция
Жанр
Триллер

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.9 IMDb