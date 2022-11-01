Игры Уолл-стрит (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыИгры Уолл-стрит1-й сезон
Игры Уолл-стрит (сериал, 2022) сезон 1
8.82022, Gaming Wall St 2 серии
Документальный18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Этот фильм об изнанке мира больших денег изучает феномен падения GameStop в 2021 году, а также проливает свет на темные стороны финансовых движений на Уолл-стрит. Манипуляции в отчетах, хитроумное использование механизма «коротких продаж» и, конечно же, онлайн-войны — этот проект не только показывает, какими методами зарабатываются большие суммы, но и напоминает о важности финансовой грамотности.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb