Идеальный ужин (сериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн

7.82019, Идеальный ужин. Сезон 3 40 серий
ТВ-шоу12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Участники программы «Идеальный ужин» (2018) — люди самых разных профессий, достатка, возраста, увлечений, жизненных устремлений и вкусовых пристрастий, но у них есть одна общая черта — любовь к кулинарии и гостеприимство. Приглашая гостей на «Идеальный ужин», они должны быть уверены, что создадут для них нечто большее, чем просто прием пищи, а именно —незабываемую атмосферу праздника, уюта и непринужденного общения! На кону звание лучшего из лучших и денежный приз…
