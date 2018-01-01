Идеальный ужин (сериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн

Участники программы «Идеальный ужин» (2018) — люди самых разных профессий, достатка, возраста, увлечений, жизненных устремлений и вкусовых пристрастий, но у них есть одна общая черта — любовь к кулинарии и гостеприимство. Приглашая гостей на «Идеальный ужин», они должны быть уверены, что создадут для них нечто большее, чем просто прием пищи, а именно —незабываемую атмосферу праздника, уюта и непринужденного общения! На кону звание лучшего из лучших и денежный приз…

Оценить всю степень накала кулинарных страстей вы сможете, если будете смотреть онлайн программу «Идеальный ужин» в хорошем качестве.

