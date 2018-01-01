Wink
И повсюду тлеют пожары
1-й сезон

И повсюду тлеют пожары (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

9.12020, Little Fires Everywhere 8 серий
Драма18+

О сериале

Миссис Ричардсон и ее семья живут образцовой жизнью, уклад которой нарушается, когда в городе появляется новая жительница Миа Уоррен. Вместе со своей дочерью-подростком она путешествует по стране, делает, что хочет, а на устоявшиеся правила ей плевать. Миссис Ричардсон это повергает в шок и вызывает негодование, в результате между женщинами вспыхивает настоящий пожар, однако эта встреча обернется для обеих неожиданными последствиями.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «И повсюду тлеют пожары»