И повсюду тлеют пожары (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Миссис Ричардсон и ее семья живут образцовой жизнью, уклад которой нарушается, когда в городе появляется новая жительница Миа Уоррен. Вместе со своей дочерью-подростком она путешествует по стране, делает, что хочет, а на устоявшиеся правила ей плевать. Миссис Ричардсон это повергает в шок и вызывает негодование, в результате между женщинами вспыхивает настоящий пожар, однако эта встреча обернется для обеих неожиданными последствиями.

