Грызня (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Незнакомцы Эми и Дэнни переживают трудный период в жизни: она чувствует душевную пустоту, а он — пустеющий банковский счёт. Однажды их автомобили сталкиваются на парковке, и случайная перепалка перерастает в ненависть: оба начинают делать всё, чтобы посильнее насолить противнику.



Сериал Грызня 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.