Грызня (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
2023, Грызня. Сезон 1 1 серия
Комедия, Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Незнакомцы Эми и Дэнни переживают трудный период в жизни: она чувствует душевную пустоту, а он — пустеющий банковский счёт. Однажды их автомобили сталкиваются на парковке, и случайная перепалка перерастает в ненависть: оба начинают делать всё, чтобы посильнее насолить противнику.
Сериал Грызня 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- КМРежиссёр
Киёка
Миядзаки
- ДШРежиссёр
Джейк
Шрейер
- ЛСРежиссёр
Ли
Сон-джин
- АВАктриса
Али
Вонг
- ДЛАктёр
Джозеф
Ли
- ДХАктёр
Джастин
Х. Мин
- ЭПАктриса
Эшли
Пак
- РХАктриса
Реми
Холт
- Актёр
Стивен
Ян
- ЯМАктёр
Янг
Мазино
- Актриса
Мария
Белло
- ПЯАктриса
Патти
Ясутаке
- ДЧАктёр
Дэвид
Чоу
- ДКСценарист
Джоэнна
Кало
- ЛССценарист
Ли
Сон-джин
- ЛСПродюсер
Ли
Сон-джин
- Продюсер
Стивен
Ян
- АВПродюсер
Али
Вонг
- ДАПродюсер
Джесс
Андерсон
- ГЮХудожница
Грэйс
Юн
- ХХХудожница
Хелен
Хуанг
- ДКМонтажёр
Джордан
Ким
- НФМонтажёр
Нэт
Фуллер
- ГЮМонтажёр
Гарри
Юн
- ЛЗМонтажёр
Лора
Земпель
- THКомпозитор
The
Haxan Cloak