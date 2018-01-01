Грейс (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
2021, Грейс. Сезон 1 1 серия
Драма, Криминал18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Детектив Рой Грейс — рядовой полицейский из Брайтона, который отдал всю свою жизнь любимому делу, однако в настоящий момент его карьера переживает не лучшие времена. Будучи одержимым безуспешными поисками своей пропавшей жены, он параллельно ведёт расследования так называемых «холодных дел» без особых шансов на успех.
Сериал Грейс 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив
Рейтинг
- ДАРежиссёр
Джон
Александр
- БКРежиссёр
Брайан
Келли
- НБРежиссёр
Нирпал
Бхогал
- ДФРежиссёр
Джулия
Форд
- ЛЭАктриса
Лора
Элфинстоун
- СХАктёр
Сэм
Хоар
- ДСАктёр
Джон
Симм
- КПАктёр
Крэйг
Паркинсон
- ЗТАктриса
Зои
Таппер
- КВАктриса
Каролина
Валдес
- ККАктриса
Клер
Кэлбрайт
- РСАктриса
Ребекка
Скроггс
- БМАктёр
Брэд
Моррисон
- РКАктёр
Ричи
Кэмбпелл
- РЛСценарист
Расселл
Льюис
- ЭВСценарист
Эд
Витмор
- ЭОПродюсер
Эндрю
О’Коннор
- ПДПродюсер
Питер
Джеймс
- ТПХудожник
Тристан
Питфилд