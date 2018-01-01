Грейс (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Детектив Рой Грейс — рядовой полицейский из Брайтона, который отдал всю свою жизнь любимому делу, однако в настоящий момент его карьера переживает не лучшие времена. Будучи одержимым безуспешными поисками своей пропавшей жены, он параллельно ведёт расследования так называемых «холодных дел» без особых шансов на успех.



