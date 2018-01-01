Грейс (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Грейс. Сезон 1
Грейс
1-й сезон

2021, Грейс. Сезон 1 1 серия
Драма, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Детектив Рой Грейс — рядовой полицейский из Брайтона, который отдал всю свою жизнь любимому делу, однако в настоящий момент его карьера переживает не лучшие времена. Будучи одержимым безуспешными поисками своей пропавшей жены, он параллельно ведёт расследования так называемых «холодных дел» без особых шансов на успех.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

