Гремлины: Тайны могвая (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

2022, Гремлины: Тайны могвая. Сезон 1 1 серия
Фэнтези, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Шанхай 1920-х годов. 10-летний Сэм Винг, будущий владелец магазина в китайском квартале, знакомится с молодым могваем по имени Гизмо. Стремясь вернуть Гизмо его семье и найти легендарное сокровище, Сэм и Гизмо вместе с уличной воровкой Эль отправляются в опасное путешествие по Китаю. В пути они встречают разнообразных монстров и духов, а за ними по пятам гонится жаждущий власти промышленник и его растущая армия злых гремлинов.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Фэнтези

Рейтинг