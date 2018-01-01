Гремлины: Тайны могвая (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Шанхай 1920-х годов. 10-летний Сэм Винг, будущий владелец магазина в китайском квартале, знакомится с молодым могваем по имени Гизмо. Стремясь вернуть Гизмо его семье и найти легендарное сокровище, Сэм и Гизмо вместе с уличной воровкой Эль отправляются в опасное путешествие по Китаю. В пути они встречают разнообразных монстров и духов, а за ними по пятам гонится жаждущий власти промышленник и его растущая армия злых гремлинов.



