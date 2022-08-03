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Город мечты
1-й сезон

Город мечты (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

2013, Magic City 1 8 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Телесериал расскажет зрителю о лучшем заведении Майами Бич того времени - отеле «Мирамар», куда приезжал сам Френк Синатра. Позвольте Вас познакомить с Айком - управляющим отелем, которому приходится решать вопросы мафии, своей семьи и полиции.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Город мечты»