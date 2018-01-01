Wink
Сериалы
Гори в аду шоу
1-й сезон

Гори в аду шоу (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

7.12010, Funny or Die Presents... 12 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Многосерийный ситком, пародирующий сразу все современное американское телевидение – популярные телешоу, программы, сериалы. Каждая серия состоит из нескольких скетчей на любой вкус.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гори в аду шоу»