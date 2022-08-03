Wink
Сериалы
Горе от ума
1-й сезон

Горе от ума (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

7.12019, Горе от ума. Сезон 1 8 серий
Драма12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Веб-сериал, вдохновленный бессмертной комедией Грибоедова. При загадочных обстоятельствах погибает знаменитый блогер Чацкий, прославившийся скандальными разоблачениями элиты. За расследование берется Порфирий Петров, которому нужно докопаться до истины раньше, чем Чацкого похоронят.

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Горе от ума»