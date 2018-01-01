Гордость и предубеждение (сериал, 1995) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
Богатый аристократ влюбляется в дочь провинциального помещика. Знаменитая экранизация британской классики. Элизабет Беннет — одна из пяти дочерей небогатого землевладельца, мистера Беннета. Матушка всеми силами пытается найти достойных молодых людей, чтобы выдать замуж своих девочек. Когда богатый мистер Бингли приезжает в соседнее поместье, женщина видит в этом возможность для старшей дочери, красавицы Джейн. Мужчину сопровождает загадочный аристократ Дарси, который не одобряет выбор своего друга и пытается помешать его женитьбе. Однако он сам становится жертвой Амура и влюбляется в Элизабет, не питающую к гордецу никаких чувств.
Получится ли у мистера Дарси растопить лед и завоевать сердце девушки, узнаете в сериале «Гордость и предубеждение» 1995 года, смотреть который можно на видеосервисе Wink прямо сейчас!
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Мелодрама
- СЛРежиссёр
Саймон
Лэнгтон
- ДЭАктриса
Дженнифер
Эль
- Актёр
Колин
Фёрт
- СХАктриса
Сюзанна
Харкер
- ДСАктриса
Джулия
Савалия
- ЭСАктриса
Элисон
Стэдмен
- БУАктёр
Бенжамин
Уитроу
- КБАктёр
Криспин
Бонем-Картер
- ПМАктриса
Полли
Маберли
- ЛБАктриса
Люси
Брирс
- Актриса
Анна
Чэнселлор
- ЭДСценарист
Эндрю
Дэвис
- ДОСценарист
Джейн
Остин
- СБПродюсер
Сью
Бёртвисл
- ДФПродюсер
Делия
Файн
- МВПродюсер
Майкл
Веаринг
- МКХудожник
Марк
Кебби
- ДКХудожница
Дина
Коллин
- ДСХудожница
Джерри
Скотт
- ПКМонтажёр
Питер
Колсон
- КДКомпозитор
Карл
Дэвис