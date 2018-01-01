Гордость и предубеждение (сериал, 1995) сезон 1 смотреть онлайн

Богатый аристократ влюбляется в дочь провинциального помещика. Знаменитая экранизация британской классики. Элизабет Беннет — одна из пяти дочерей небогатого землевладельца, мистера Беннета. Матушка всеми силами пытается найти достойных молодых людей, чтобы выдать замуж своих девочек. Когда богатый мистер Бингли приезжает в соседнее поместье, женщина видит в этом возможность для старшей дочери, красавицы Джейн. Мужчину сопровождает загадочный аристократ Дарси, который не одобряет выбор своего друга и пытается помешать его женитьбе. Однако он сам становится жертвой Амура и влюбляется в Элизабет, не питающую к гордецу никаких чувств.

Получится ли у мистера Дарси растопить лед и завоевать сердце девушки, узнаете в сериале «Гордость и предубеждение» 1995 года, смотреть который можно на видеосервисе Wink прямо сейчас!

