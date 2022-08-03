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Гоморра
4-й сезон

Гоморра (сериал, 2019) сезон 4 смотреть онлайн

8.92019, Gomorra: La serie 12 серий
Драма, Криминал18+

О сериале

Несколько кланов борются за Неаполь. У кого из них получится удержать власть в своих руках?

Страна
Германия, Италия
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.6 IMDb