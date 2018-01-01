Голяк (в переводе Гоблина) (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
9.42019, Brassic 6 серий
Комедия, Криминал18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Ищете комедию о британской шпане в духе фильмов Гая Ричи? Смотрите на Wink 1 сезон сериала «Голяк» с Джозефом Гилганом, в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Действие разворачивается в вымышленном английском городке Хоули. Винни О’Нил – лидер местной банды, куда входят его друзья Карди, Эш и Дилан. Преступники специализируются главным образом на угонах, но порой берут и другие заказы. Например, соглашаются похитить пони, не подозревая, что она принадлежит дочери грозного криминального авторитета… Как горе-бандиты выкрутятся из этой ситуации, узнаете, посмотрев «Голяк» (1 сезон, Гоблин) в сервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Криминал
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb
- ДРРежиссёр
Джон
Райт
- ДХРежиссёр
Джон
Хардвик
- ДГАктёр
Джозеф
Гилган
- МКАктриса
Мишель
Кигэн
- РСАктёр
Райан
Сэмпсон
- ДМАктёр
Дэмиен
Молони
- АХАктёр
Аарон
Хеффернан
- ТХАктёр
Том
Хэнсон
- ПТАктёр
Парт
Такерар
- СЭАктёр
Стив
Эветс
- ДХАктриса
Джоанна
Хигсон
- Актриса
Брона
Галлахер
- ДБСценарист
Дэниэл
Блоклхёрст
- ДЛПродюсер
Дэвид
Ливингстоун
- ДБПродюсер
Дэниэл
Блоклхёрст
- ДГПродюсер
Джозеф
Гилган
- АВОператор
Алекс
Вэйтч