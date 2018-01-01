Голяк (в переводе Гоблина) (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
9.42019, Brassic 6 серий
Комедия, Криминал18+

О сериале

Ищете комедию о британской шпане в духе фильмов Гая Ричи? Смотрите на Wink 1 сезон сериала «Голяк» с Джозефом Гилганом, в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Действие разворачивается в вымышленном английском городке Хоули. Винни О’Нил – лидер местной банды, куда входят его друзья Карди, Эш и Дилан. Преступники специализируются главным образом на угонах, но порой берут и другие заказы. Например, соглашаются похитить пони, не подозревая, что она принадлежит дочери грозного криминального авторитета… Как горе-бандиты выкрутятся из этой ситуации, узнаете, посмотрев «Голяк» (1 сезон, Гоблин) в сервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Криминал

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Голяк (в переводе Гоблина)»