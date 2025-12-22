Голяк. Сезон 5
Wink
Сериалы
Голяк
5-й сезон

Голяк (сериал, 2023) сезон 5 смотреть онлайн

9.12023, Brassic 8 серий
Комедия, Детектив18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Британский комедийно-драматический сериал «Голяк» — история о маленьком городке, безденежье и людях, которые отчаянно пытаются заработать.

Обаятельный бездельник Винни живет в захолустной деревушке на севере Англии. Вместе с верными друзьями он постоянно придумывает способы добыть деньги: от мелких афер до откровенно нелепых махинаций. Работы в округе нет, но Винни не теряет бодрости духа даже тогда, когда все рушится, а вокруг одни неприятности. Ведь главное в жизни — это друзья, родные и способность посмеяться над любой бедой.

Если ищете телешоу с колоритными героями и острым, а временами даже едким юмором, обратите внимание на «Голяк». Смотреть телешоу — это получать ударную дозу оптимизма в каждой серии.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb