Голова Медузы (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Главные герои 8-серийного криминального сериала - команда следователей, работающих в отделе убийств полицейского управления Брно, во главе с 35-летней старшей инспекторшей Карин Каплановой. Дела, которые расследует полиция, в первую очередь не отличаются излишней " кровавостью" или жестокостью. Сериал захватывает зрителей не только ловко придуманными преступлениями, преступниками, но и конгениальными офицерами. Особые симпатии зрителей вызывает Карин, не только из-за ее профессиональной этики, но и благодаря ее исключительной эмпатии и способности правильно и своевременно находить связь между уликами. Умение использовать эту способность на благо раскрытия дела, а также умело использовать команду, которая всегда является ее самой большой поддержкой, - ее сильная сторона. Дополнительными бонусами являются использование женской интуиции, способность видеть ситуацию женскими глазами и решимость держаться за дело. Постоянно повторяющаяся тема в сериале - история семьи Карин, особенно ее психически неуравновешенного брата Эрика. Из-за своих чувств к нему Карин постоянно разрывается между профессиональной работой полицейского и хорошей сестрой; жизнь постоянно подвергает ее поступки нелегким испытаниям. Эта повторяющаяся психологическая тема, возможно, является чем-то новым, что "Голова Медузы" привносит в жанр криминальной драмы.



