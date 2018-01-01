WinkСериалыГолос Америки1-й сезон
Голос Америки (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн
2011, Голос Америки. Сезон 1 1 серия
18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Добро пожаловать на шоу The Voice! Состязание не похожее ни на одно другое шоу, потому что голос здесь играет главную роль. Си Ло Грин, Адам Ливайн, Кристина Агилера и Блэйк Шэлтон собрались вместе, чтобы открыть величайший голос Америки!
Сериал Голос Америки 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
Рейтинг
- ЭМРежиссёр
Эдгар
Мартин
- РСРежиссёр
Райан
Сэйдж
- Актриса
Келли
Кларксон
- Актёр
СиЛо
Грин
- ГСАктриса
Гвен
Стефани
- Актёр
Блейк
Шелтон
- ДЛАктёр
Джон
Ледженд
- КААктриса
Кристина
Агилера
- ФУАктёр
Фаррелл
Уильямс
- ЙдСценарист
Йохн
де Мол мл.
- МЛСценарист
Марго
Лейтман
- МБПродюсер
Марк
Барнетт
- ДСПродюсер
Джери
Слотер
- ОМПродюсер
Одри
Мориссей
- БМПродюсер
Бриттани
Мартин
- ДКХудожник
Джеймс
Коннелли
- ДАКомпозитор
Джей
А. Скиннер
- МШКомпозитор
Мартин
Шиммер