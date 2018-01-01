Wink
Детям
Уроки красоты
8-й сезон

Уроки красоты (сериал, 2015) сезон 8 смотреть онлайн

2015, Gingerbox. Сезон 8 20 серий
Документальный, ТВ-шоу12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Уроки красоты от бьюти блоггера- Марина Ginger. Тут ты сможешь узнать много интересного про косметику, макияж, салонные процедуры, в том числе те, на которые многие боятся решиться! Также Марина Ginger покажет тебе разные города и страны, немного своей повседневной жизни и научит ухаживать за собой в домашних условиях..

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Документальный

Рейтинг