WinkДетямУроки красоты8-й сезон
Уроки красоты (сериал, 2015) сезон 8 смотреть онлайн
2015, Gingerbox. Сезон 8 20 серий
Документальный, ТВ-шоу12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Уроки красоты от бьюти блоггера- Марина Ginger. Тут ты сможешь узнать много интересного про косметику, макияж, салонные процедуры, в том числе те, на которые многие боятся решиться! Также Марина Ginger покажет тебе разные города и страны, немного своей повседневной жизни и научит ухаживать за собой в домашних условиях..