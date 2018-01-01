Wink
Детям
Геракл: Легендарные странствия
2-й сезон

Геракл: Легендарные странствия (сериал, 1996) сезон 2 смотреть онлайн

9.11996, Hercules: The Legendary Journeys 15 серий
Фэнтези, Мелодрама12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Легендарный приключенческий сериал из 90-х, известный вольным обращением с мифами Древней Греции. Полубог-получеловек Геракл путешествует по разным странам вместе со своим соратником Иолаем, чтобы защищать людей от зла. Спасительная миссия приносит героям как друзей, так и лютых врагов.

Страна
США, Новая Зеландия
Жанр
Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Геракл: Легендарные странствия»