Gayane Khachaturian (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Всем привет! И добро пожаловать в мир французского языка! Меня зовут Гаяне и я рада Вас видеть на своем канале, где я создаю и выкладываю бесплатные видеоуроки по французскому языку, которые я изначально назвала "Le français pour toi" ("Французский для тебя"). Но со временем больше прижилось название "Французский с Гаяне" :) Уроки как для начинающих, так и для тех, кому надо восполнить пробелы и восстановить базовые знания о языке. Все уроки пронумерованы, что позволит Вам постепенно ознакамливаться с новым материалом и не терять нить обучения. Одна тема плавно перетекает в другую. А если Вы уже изучаете (либо изучали) французский, то следуйте названиям уроков, где четко прописаны темы. Всем удачи! :)

