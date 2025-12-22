Гангстерленд (сериал, 2025) сезон 2 смотреть онлайн

«Гангстерленд» (2025) — это захватывающий криминальный сериал Гая Ричи, действие которого разворачивается на фоне преступного мира Лондона.



Сюжет сосредоточен на паре Харриган, могущественных боссов преступного мира. Они возвели свою империю на убийствах и предательствах, но вскоре их авторитет оказывается под угрозой нового амбициозного синдиката Стивенсонов, который готов на все ради власти. С ними в центре истории — Гарри да Соуза, верный и опытный решала, который нейтрализует угрозы и защищает интересы Харриганов. Конфликты внутри преступной семьи и между кланами становятся все более острыми, и каждое решение, принимаемое Гарри, зачастую ставит его на грань между жизнью и смертью. Кто победит в этой бандитской войне?



Сериал «Гангстерленд» — напряженная криминальная драма, рассказывающая о преступном мире Лондона в лучших традициях Гая Ричи.

