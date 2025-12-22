Гангстерленд (сериал, 2025) сезон 2 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
«Гангстерленд» (2025) — это захватывающий криминальный сериал Гая Ричи, действие которого разворачивается на фоне преступного мира Лондона.
Сюжет сосредоточен на паре Харриган, могущественных боссов преступного мира. Они возвели свою империю на убийствах и предательствах, но вскоре их авторитет оказывается под угрозой нового амбициозного синдиката Стивенсонов, который готов на все ради власти. С ними в центре истории — Гарри да Соуза, верный и опытный решала, который нейтрализует угрозы и защищает интересы Харриганов. Конфликты внутри преступной семьи и между кланами становятся все более острыми, и каждое решение, принимаемое Гарри, зачастую ставит его на грань между жизнью и смертью. Кто победит в этой бандитской войне?
Сериал «Гангстерленд» — напряженная криминальная драма, рассказывающая о преступном мире Лондона в лучших традициях Гая Ричи.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКриминал, Драма
- ЭБРежиссёр
Энтони
Бирн
- Режиссёр
Гай
Ричи
- ДСРежиссёр
Даниэль
Сыркин
- Актёр
Том
Харди
- Актёр
Пирс
Броснан
- ДФАктриса
Джоэнн
Фрогатт
- ЛПАктриса
Лара
Пулвер
- МДАктриса
Мандип
Диллон
- Актриса
Хелен
Миррен
- ЛМАктёр
Люк
Мэбли
- ДНАктриса
Джемма
Найт Джонс
- БТАктёр
Брэдли
Тернер
- Актёр
Пэдди
Консидайн
- ЭБАктёр
Энсон
Бун
- ЖДАктриса
Жасмин
Джобсон
- ДБАктёр
Дэниэл
Беттс
- Актёр
Джефф
Белл
- Сценарист
Ронан
Беннетт
- Сценарист
Джез
Баттеруорт
- АЭПродюсер
Айван
Эткинсон
- РБПродюсер
Рон
Бёркл
- Продюсер
Джез
Баттеруорт
- Продюсер
Том
Харди
- Продюсер
Гай
Ричи
- Продюсер
Крис
Тикье
- Продюсер
Боб
Яри
- ЭБПродюсер
Энтони
Бирн
- Продюсер
Ронан
Беннетт
- РКХудожница
Рози
Кларк
- СПОператор
Стефан
Перссон
- МБКомпозитор
Мэттью
Беллами
- ИЭКомпозитор
Илан
Эшкери