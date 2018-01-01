Гангстерленд. Сезон 1
Wink
Сериалы
Гангстерленд
1-й сезон

Гангстерленд (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, MobLand
Драма, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Две могущественных криминальных семьи, Харриганы и Стивенсоны, ведут войну за власть. Чтобы склонить чашу весов в свою пользу, Харриганы обращаются за помощью к Гарри Де Соузе — опытному специалисту по «решению проблем».

Сериал Гангстерленд 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гангстерленд»