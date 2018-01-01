Гамлет (сериал, 1964) сезон 1 смотреть онлайн
Эталонная экранизация шекспировский трагедии, за которую Григорий Козинцев получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля. В главных ролях Иннокентий Смоктуновский и Анастасия Вертинская. Эльсинор, резиденция датских королей. Принц Гамлет тяжело переживает гибель отца и испытывает неприязнь к своему дяде Клавдию, который женился на вдове покойного и занял его место на престоле. Вскоре у принца происходит мистическая встреча с призраком родителя, который сообщает, что его отравил Клавдий, и просит сына отомстить убийце. Исполнит ли Гамлет волю мертвого отца и как сложится его судьба, расскажет черно-белый шедевр Григория Козинцева по бессмертной классике Шекспира. На Wink вы можете смотреть фильм «Гамлет» (1964) онлайн в хорошем качестве
- ГКРежиссёр
Григорий
Козинцев
- ИСАктёр
Иннокентий
Смоктуновский
- МНАктёр
Михаил
Названов
- ЭРАктриса
Эльза
Радзиня
- ЮТАктёр
Юрий
Толубеев
- Актриса
Анастасия
Вертинская
- ВМАктёр
Вадим
Медведев
- ВЭАктёр
Владимир
Эренберг
- СОАктёр
Степан
Олексенко
- ИДАктёр
Игорь
Дмитриев
- ГГАктёр
Григорий
Гай
- ГКСценарист
Григорий
Козинцев
- БПСценарист
Борис
Пастернак
- УШСценарист
Уильям
Шекспир
- ЕЕХудожник
Евгений
Еней
- ЛМХудожница
Лилия
Мошкина
- ЕММонтажёр
Евгения
Маханькова
- ЙГОператор
Йонас
Грицюс
- ДШКомпозитор
Дмитрий
Шостакович