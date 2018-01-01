Гамлет (сериал, 1964) сезон 1 смотреть онлайн

Эталонная экранизация шекспировский трагедии, за которую Григорий Козинцев получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля. В главных ролях Иннокентий Смоктуновский и Анастасия Вертинская. Эльсинор, резиденция датских королей. Принц Гамлет тяжело переживает гибель отца и испытывает неприязнь к своему дяде Клавдию, который женился на вдове покойного и занял его место на престоле. Вскоре у принца происходит мистическая встреча с призраком родителя, который сообщает, что его отравил Клавдий, и просит сына отомстить убийце. Исполнит ли Гамлет волю мертвого отца и как сложится его судьба, расскажет черно-белый шедевр Григория Козинцева по бессмертной классике Шекспира. На Wink вы можете смотреть фильм «Гамлет» (1964) онлайн в хорошем качестве

