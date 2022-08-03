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Фуука
1-й сезон

Фуука (мультсериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

9.02017, Fuuka 12 серий
Аниме, Музыка18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Юу Харуна селится с сестрами в Токио, когда его отец уезжает работать за границу. Однажды парень сталкивается на улице со Фуукой Акицуки, которая разбивает его телефон, приняв Юу за извращенца. А вскоре оказывается, что они ходят в одну школу. Несмотря на не самое удачное знакомство, Юу и Фуука быстро сближаются и решают вместе со своими друзьями собрать музыкальную группу.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Мелодрама, Мультсериалы, Аниме, Музыка

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.4 IMDb