Форс-мажоры: Лос-Анджелес. Сезон 1
Форс-мажоры: Лос-Анджелес
1-й сезон

Форс-мажоры: Лос-Анджелес (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, Форс-мажоры: Лос-Анджелес. Сезон 1 1 серия
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Тед Блэк, бывший федеральный прокурор из Нью-Йорка, представляет интересы самых влиятельных клиентов в Лос-Анджелесе.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb