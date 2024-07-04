Философия вкуса с Анатолием Коммом (сериал, 2007) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+22 мин
Философия вкуса с Анатолием Коммом
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+22 мин
Философия вкуса с Анатолием Коммом
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+22 мин
Философия вкуса с Анатолием Коммом
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+22 мин
Философия вкуса с Анатолием Коммом
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+15 мин
Философия вкуса с Анатолием Коммом
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+21 мин
Философия вкуса с Анатолием Коммом
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+22 мин
Философия вкуса с Анатолием Коммом
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+22 мин
Философия вкуса с Анатолием Коммом
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+22 мин
Философия вкуса с Анатолием Коммом
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+22 мин
Философия вкуса с Анатолием Коммом
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+22 мин
Философия вкуса с Анатолием Коммом
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+21 мин
Философия вкуса с Анатолием Коммом
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+22 мин
Философия вкуса с Анатолием Коммом
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+22 мин
Философия вкуса с Анатолием Коммом
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+22 мин
Философия вкуса с Анатолием Коммом
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+22 мин
Философия вкуса с Анатолием Коммом
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+22 мин
Философия вкуса с Анатолием Коммом
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
О сериале
Программа «Философия вкуса» рассказывает о процессе приготовления пищи как об искусстве, о высокой кухне, которая способна доставлять человеку чувственное удовольствие. Это авторский проект известного ресторатора, шеф-повара и адепта молекулярной кухни в Москве Анатолия Комма.
Здесь подход к процессу приготовления того или иного блюда – и научный, и творческий, и исследовательский. Кулинария рассматривается с точки зрения искусства, а повар предстает творцом, способным создать настоящие шедевры из различных продуктов.
Еще одна тема, освещаемая в передаче, – гастрономический туризм, экотуризм, кулинарные путешествия по России. Зритель может вместе с командой проекта увидеть интересные маршруты и места, которые могут быть интересны не только с культурной, исторической, но и с гастрономической точки зрения.
В программе «Философия вкуса» Анатолий Комм делится секретами приготовления блюд, приглашает к себе гостей, среди которых, не только знаменитости, но и российские фермеры, продукты которых не уступают европейским аналогам.