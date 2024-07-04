Философия вкуса с Анатолием Коммом (сериал, 2007) сезон 1 смотреть онлайн

Программа «Философия вкуса» рассказывает о процессе приготовления пищи как об искусстве, о высокой кухне, которая способна доставлять человеку чувственное удовольствие. Это авторский проект известного ресторатора, шеф-повара и адепта молекулярной кухни в Москве Анатолия Комма.



Здесь подход к процессу приготовления того или иного блюда – и научный, и творческий, и исследовательский. Кулинария рассматривается с точки зрения искусства, а повар предстает творцом, способным создать настоящие шедевры из различных продуктов.



Еще одна тема, освещаемая в передаче, – гастрономический туризм, экотуризм, кулинарные путешествия по России. Зритель может вместе с командой проекта увидеть интересные маршруты и места, которые могут быть интересны не только с культурной, исторической, но и с гастрономической точки зрения.



В программе «Философия вкуса» Анатолий Комм делится секретами приготовления блюд, приглашает к себе гостей, среди которых, не только знаменитости, но и российские фермеры, продукты которых не уступают европейским аналогам.

