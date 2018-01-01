Фарго (сериал, 2020) сезон 4 смотреть онлайн

Долгожданное продолжение криминальной драмы шоураннера Ноа Хоули. В новом сезоне главные роли исполнили Крис Рок, Джейсон Шварцман, Бен Уишоу, Джек Хьюстон, Тимоти Олифант и Джесси Бакли. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть онлайн 4 сезон сериала «Фарго» прямо сейчас!



На этот раз действие разворачивается в 1950-х годах в штате Миссури. Иммигранты-мафиози из Италии и бежавшие с юга страны афроамериканцы делят власть в Канзас-Сити, контролируя весь подпольный бизнес. Перемирие между двумя кланами, однако, висит на волоске. Чтобы закрепить соглашение, глава преступного синдиката Лой Кэннон решается обменять младшего сына на отпрыска своего врага, Донателло Фадде. Кажется, что после этой сделки обе стороны могут забыть о конфликте, но неожиданная смерть одного из «крестных отцов» города все меняет.



