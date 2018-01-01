Wink
Детям
Эврика
2-й сезон

Эврика (сериал, 2007) сезон 2 смотреть онлайн

8.82007, Eureka 13 серий
Фантастика, Мелодрама0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Эврика — высокотехнологичный город в штате Орегон, населенный блестящими учеными, работающими над новыми научными исследованиями. Город управляется корпорацией под названием Global Dynamics, которая находится под контролем Департамента обороны США. Существование города держится в секрете.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Эврика»