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Енотки. Песенки
1-й сезон

Енотки. Песенки (мультсериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

6.92022, Енотки. Песенки. Сезон 1 9 серий
Мультсериалы18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В большой музыкальной шкатулке, внутри которой спрятана игровая площадка, живут семь музыкальных енотов. Знакомьтесь, Дока, Ре, Мими, Фаф, Со, Ляля и Си — пушистые малыши, названные в честь нот. Они и дня не могут прожить без приключений, музыки и исследования окружающего мира, а обо всех своих наблюдениях они сочиняют песни.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы

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