Премия EMMY – это «Оскар» для телевидения. Невероятное красочное шоу, в котором выбирают лучшие телепроекты за прошедший год. Вы узнаете победителей в 26 номинациях, в том числе - лучший комедийный и драматический сериал, фильм года, лучшие актер, актриса и режиссер. Среди номинантов этого года – Джессика Лэнг, Фрэнсис Макдорманд, Боб Оденкерк, Кевин Спейси, Джефф Дэниелс, Лив Шрайбер, Клэр Дейнс, Робин Райт и многие другие.



