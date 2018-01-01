Элсбет. Сезон 1
Элсбет
1-й сезон

Элсбет (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, Элсбет. Сезон 1 1 серия
Драма, Комедия18+

О сериале

Элсбет Тасиони не раз выручала Алисию Флорик и ее окружение. Проницательная, но при этом немного рассеянная, она будет продолжать защищать клиентов и бороться с преступностью.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Элсбет»