Элементарно (сериал, 2015) сезон 5 смотреть онлайн

Холмс не прижился в разведке и его уволили. Вернувшись из Лондона в Нью-Йорк, Холмс решает вернуться к привычному делу. Теперь у детектива новая помощница и желание сотрудничать с полицией. Холмсу необходимо получить одобрение на сотрудничество с полицией от Джоан Ватсон, которая теперь является главным частным консультантом полиции города.

