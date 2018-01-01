Эксперт финансового роста - Светлана Ипатьева (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Добро пожаловать на наш финансовый канал, где мы предоставляем исчерпывающие рекомендации по финансовому управлению, грамотности, бизнесу. Наш канал посвящен обучению людей тому, как эффективно управлять своими финансами и принимать обоснованные решения. Возглавляемая Светланой Ипатьевой, бизнес-наставником и экспертом в области поведенческой экономики, наша команда объединяет обширные знания и опыт, чтобы помочь зрителям ориентироваться в мире финансов. Являетесь ли вы опытным инвестором или только начинаете, наш канал предлагает ценную информацию о составлении бюджета, сбережениях, инвестировании и многом другом. Присоединяйтесь к нам в нашем путешествии к финансовой свободе и начните контролировать свои финансы уже сегодня!

Видеоблог «Эксперт финансового роста - Светлана Ипатьева» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

