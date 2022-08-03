Wink
Сериалы
Джона с острова Тонга
1-й сезон

Джона с острова Тонга (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

2014, Jonah from Tonga 6 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Отвязный подросток из Полинезии терроризирует город. Родители для него не авторитет, учителя ему – не указ, а одноклассники – не ровня. Откуда такой взялся? С острова Тонга!

Страна
Австралия
Жанр
Комедия

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
7.0 IMDb