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Джо Пикетт
1-й сезон

Джо Пикетт (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.22021, Joe Pickett 10 серий
Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Упрямый егерь Джо Пикетт, живущий в небольшом поселении среди лесов Вайоминга, обнаруживает тайные и мрачные политические схемы в своем округе. Полиция бездействует, и Джо решает взять дело в свои руки. Его жизнь и жизнь его семьи оказывается в опасности — нравы противников оказываются куда более дикими, чем земли, которые он должен защищать.

Страна
США
Жанр
Криминал

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Джо Пикетт»