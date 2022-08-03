WinkСериалыДжо Пикетт1-й сезон
Джо Пикетт (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
8.22021, Joe Pickett 10 серий
Криминал18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Упрямый егерь Джо Пикетт, живущий в небольшом поселении среди лесов Вайоминга, обнаруживает тайные и мрачные политические схемы в своем округе. Полиция бездействует, и Джо решает взять дело в свои руки. Его жизнь и жизнь его семьи оказывается в опасности — нравы противников оказываются куда более дикими, чем земли, которые он должен защищать.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ДДРежиссёр
Дрю
Даудл
- Режиссёр
Джон
Эрик Даудл
- ЭВРежиссёр
Эверардо
Валерио Гоут
- Режиссёр
Дженнифер
Моррисон
- Актёр
Майкл
Дорман
- ДГАктриса
Джулианна
Гуилл
- ШЛАктриса
Шэрон
Лоуренс
- КМАктёр
Коли
Мустафа Спикс
- СХАктриса
Скайуокер
Хьюз
- КПАктриса
Камрин
Пилва
- АДАктриса
Аадила
Досани
- ПГАктёр
Патрик
Галлахер
- ДДСценарист
Дрю
Даудл
- Сценарист
Джон
Эрик Даудл
- КУПродюсер
Кайл
Уилсон
- ДДПродюсер
Дрю
Даудл
- Продюсер
Джон
Эрик Даудл
- Продюсер
Люси
Фишер
- ДЛХудожник
Джастин
Людвиг
- ДВМонтажёр
Дженнифер
Ван Готем
- ДКОператор
Джарретт
Крэйг
- ТМОператор
Тодд
МакМаллен