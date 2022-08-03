Джо Пикетт (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Упрямый егерь Джо Пикетт, живущий в небольшом поселении среди лесов Вайоминга, обнаруживает тайные и мрачные политические схемы в своем округе. Полиция бездействует, и Джо решает взять дело в свои руки. Его жизнь и жизнь его семьи оказывается в опасности — нравы противников оказываются куда более дикими, чем земли, которые он должен защищать.

