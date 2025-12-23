Гвозди бы делать из этого человека. Криминальный боевик «Джек Ричер» — сериал, основанный на романах английского писателя Ли Чайлда о бывшем военном полицейском.



Высокий, сильный, молчаливый и практически неуязвимый Джек Ричер странствует по Соединенным Штатам и снова и снова попадает в переделки с криминальным душком. Знакомство с жителями городка Маргрейв, штат Джорджия, самого начала не задалось: едва Джек сел перекусить в местной забегаловке, как его арестовали по подозрению в совершении убийства. Мужчина быстро доказывает собственную невиновность, а потом предлагает полицейским найти истинных убийц. Разумеется, банальное на первый взгляд преступление быстро обрастает нюансами, и вот уже Джек находится в центре заговора, где есть и коррупция, и большие деньги, и целая серия смертей.



По духу это почти олдскульный боевик о герое, который не любит говорить, но замечательно дерется. Если вам нравится, когда хороший парень избивает десятки парней похуже, и одним движением брови разбивает сердца красивых женщин, смотреть «Джек Ричер» — дело, не требующее отлагательств.

