Джек Айриш
1-й сезон

Джек Айриш (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

2016, Jack Irish 6 серий
Детектив18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Джеку Айришу поступает звонок от бывшего клиента Дэнни МакКиллопа. Не желая брать на себя груз чужих проблем, Джек просто игнорирует этот звонок. Позже при загадочных обстоятельствах Дэнни погибает, и любопытство берет верх над Айришем — он начинает частное расследование гибели своего клиента.

Страна
Австралия
Жанр
Детектив

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Джек Айриш»