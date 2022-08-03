Дуайт — современный подросток, который попадает в древнюю подземную камеру. Он приземляется на Гретте, готической принцессе, которая волшебным образом спала тысячу лет. Дуайт непреднамеренно целует Гретту, разрушая магическое заклинание.



Это действие также пробуждает ее придворного мага Балдрика и множество средневековых злодеев и делает Дуайта ее фактическим чемпионом, пока ее орды врагов не будут побеждены.



Дуайт должен справиться с новой ролью защитника, помогая Гретте ассимилироваться в школьной жизни.

