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Дуайт в сияющих доспехах
4-й сезон

Дуайт в сияющих доспехах (сериал, 2020) сезон 4 смотреть онлайн

8.22020, Dwight in Shining Armor 10 серий
Фэнтези, Комедия12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Дуайт — современный подросток, который попадает в древнюю подземную камеру. Он приземляется на Гретте, готической принцессе, которая волшебным образом спала тысячу лет. Дуайт непреднамеренно целует Гретту, разрушая магическое заклинание.

Это действие также пробуждает ее придворного мага Балдрика и множество средневековых злодеев и делает Дуайта ее фактическим чемпионом, пока ее орды врагов не будут побеждены.

Дуайт должен справиться с новой ролью защитника, помогая Гретте ассимилироваться в школьной жизни.

Страна
США
Жанр
Комедия, Приключения, Фэнтези

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дуайт в сияющих доспехах»