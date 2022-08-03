WinkДетямДуайт в сияющих доспехах4-й сезон
Дуайт в сияющих доспехах (сериал, 2020) сезон 4 смотреть онлайн
8.22020, Dwight in Shining Armor 10 серий
Фэнтези, Комедия12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Дуайт — современный подросток, который попадает в древнюю подземную камеру. Он приземляется на Гретте, готической принцессе, которая волшебным образом спала тысячу лет. Дуайт непреднамеренно целует Гретту, разрушая магическое заклинание.
Это действие также пробуждает ее придворного мага Балдрика и множество средневековых злодеев и делает Дуайта ее фактическим чемпионом, пока ее орды врагов не будут побеждены.
Дуайт должен справиться с новой ролью защитника, помогая Гретте ассимилироваться в школьной жизни.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ДДРежиссёр
Джеффри
Дж. Хант
- ДЛРежиссёр
Джеймс
Ларкин
- ЭГРежиссёр
Эял
Гордин
- БТРежиссёр
Брэд
Таненбаум
- СМАктёр
Слоун
Морган Сигел
- ККАктриса
Кэйтлин
Кармайкл
- ДМАктёр
Джоэль
Маккрэри
- ДБАктриса
Даниэль
Бисутти
- ИХАктёр
Ивэн
Хофер
- БФАктриса
Бонита
Фридериси
- ДБАктёр
Джошуа
Бреслоу
- КГАктёр
Каноа
Гу
- БЛАктёр
Брайан
Льюис
- МФАктёр
Марк
Фарли
- БДСценарист
Брайан
Дж. Адамс
- ЛАСценарист
Лаура
Айкхорн
- БДПродюсер
Брайан
Дж. Адамс
- РКХудожник
Роджер
Крэндолл
- СЧОператор
Сэм
Чейз
- КДКомпозитор
Кристиан
Дэвис